Интересующий меня домен группы сейчас занят, в ближайшее время (неизвестно когда) администратор группы захочет перенести домен в другую группу, на это ему потребуется буквально несколько секунд, именно в эти несколько секунд нужно успеть занять домен в заранее подготовленную группу.

Спасибо пользователю по имени Александр, который натолкнул меня на эту идею:Не знаю, как насчёт нескольких секунд, но если поставить небольшой скрипт на крон каждую минуту — то всё происходит успешно.Вариации на тему запуска каждые 5 или 10 секунд — имеют право на существование (через цикл do while и sleep 10, например), но я не знаю как отнесётся Вконтакте к такому поведению.в качестве группы-донора, которая захватит нужный урл, следует брать сообщество, ранее никогда не имевшее короткий чпу урл, т.к. при первом изменении вКонтакте ничего не спрашивает и позволяет изменить адрес, а вот вторая попытка, спустя примерно два часа натолкнулась на просьбу подтвердить действие по смс.Ну и конечно же — токен от аккаунта, администратора вашей группы, должен быть с правами groups и пройти валидацию ip адреса, с которого будет запускаться (пара слов об ошибке Validation required: please open redirect_uri in browser ).Собственно код: