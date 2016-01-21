Во-первых, для чего это: бывает, нужно дать знать участникам сообщества о том, что отныне новости будут выкладываться в другом месте. Если делать упоминания пользователей на стене сообщества или массово рассылать сообщения в л/с — это может быть воспринято как спам с последующим баном.



Во-вторых, логика и принципы работы скрипта: при первом запуске заносятся в ч/с сообщества первые 10 аккаунтов, с наиболее короткими id (так называемые «малознаки»). Рядом в файл записывается значение смещения, с тем, чтобы при последующем выполнении скрипта в ч/с занести уже второй десяток пользователей… и так далее. По умолчанию срок блокировки — 142 дня. Конечно, можно блокировать и навсегда, но при таком раскладе пользователи будут одновременно исключаться из сообщества и по-сути никогда не увидят предназначенное им сообщение (горстку фанатиков, которые будут повторно искать сообщество через поиск — во внимание не беру).



Использование: хостинг с cronjob и php 5.4(5.6), ставим на крон каждую минуту и наслаждаемся результатом. Настройки находятся в начале файла.

