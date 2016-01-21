Makag

Adult webmaster in Social Media - Tips & Tricks

Полезные скрипты для вКонтакте

Q. для чего это?
A. все действия, которые можно произвести в web-версии сайта вКонтакте — можно воспроизвести посредством запросов к серверам вКонтакте. Не секрет, что иногда эти действия хочется автоматизировать. Как раз для этих целей и служат скрипты

Q. как это работает?
A. файл с расширением .php и прописанными внутри этого файла настройками загружается на хостинг и ставится на автоматическое выполнение (каждый день, каждый час, или в определенные дни — на усмотрение пользователя). Такое автоматическое выполнение скриптов по расписанию называется cronjob.

Q. я совсем чайник, где можно найти хостинг?
A. в поиске google, введя в поисковую строку слова «хостинг с поддержкой php и cron»

Q. а можно найти инструкцию с картинками, как зарегистрироваться на хостинге и т.д.
A. можно попробовать по этой инструкции
  • Дата создания
    21 января 2016
  • Топиков
    19
  • Ограничение на постинг
    500.000

Скрипт php для очистки стены сообщества

Чтобы не потерять. Прикольный и иногда нужный скрипт на php для удаления записей со стены сообщества.

<? 

$admintoken = '123456asdfg';//токен админа или редактора
$guid = '123456';//цифровой айди сообщества
$sdvig = '323';//сколько свежих постов не трогать
$filter = 'others'; // какие посты чистить

$wallget = vkapi('wall.get?owner_id=-'.$guid.'&filter='.$filter.'&offset='.$sdvig.'&count=50&access_token='.$admintoken.'&v=5.68');
$scan_wallget = json_decode($wallget, true);  $list_rslt = $scan_wallget['response']['items']; usleep(335000);
foreach($list_rslt as $ruid) { vkapi('wall.delete?owner_id=-'.$guid.'&post_id='.$ruid['id'].'&access_token='.$admintoken.'&v=5.68'); usleep(335000); }


function vkapi($method) {
		$ch = curl_init("https://api.vk.com/method/".$method);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
		$response = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);
		return $response;
			}

	?>

Читать дальше

Парсер новых участников любого сообщества вКонтакте

Немного теории. Получить список участников сообщества можно с помощью метода groups.getMembersvk.com/dev/groups.getMembers с использованием параметра sort, где:
id_asc — в порядке возрастания id;
id_desc — в порядке убывания id;
time_asc — в хронологическом порядке по вступлению в сообщество;
time_desc — в анти-хронологическом порядке по вступлению в сообщество.

Сортировка по time_asc и time_desc — возможна только при вызове метода от имени модератора/редактора/админа сообщества, поэтому если необходимо отслеживать новых участников в чужом сообществе — нужно придумать обходной путь -)
Читать дальше

Чистка чёрного списка в сообществе

Ставим на крон каждую минуту (например) и чистим чёрный список группы/паблика по 50 человек за один проход. Работает на PHP 5.4/PHP 5.5/PHP 5.6:

<?php
$token = '80d22a9d4c3d4f1cf82ab6494911d0fe8f0160f'; // токен
$guid = '557332';	// цифровой айди сообщества
$ofstep = '5';//сколько свежих чс не трогать

function vkapi($method) {
		$ch = curl_init("https://api.vk.com/method/".$method);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
		$response = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);
		return $response; }

$getuids = vkapi('groups.getBanned?group_id='.$guid.'&offset='.$ofstep.'&count=50&access_token='.$token.'&v=5.59');
$list_json = json_decode($getuids, true); $list_rslt = $list_json['response']['items'];
foreach ($list_rslt as $ruid) { $gotoban = vkapi('groups.unbanUser?group_id='.$guid.'&user_id='.$ruid[id].'&access_token='.$token.'&v=5.62'); 
usleep(334000); } 
?>


Скачать: cbl.zip

P.S. Возможно будет полезно:
что такое токен анкеты вКонтакте и для чего он используется;
регистрация и использование хостинга бегет в картинках;
набор скриптов для вКонтакте Будулай Про.

Занести всех участников сообщества в чёрный список с отображением сообщения пользователю.

Во-первых, для чего это: бывает, нужно дать знать участникам сообщества о том, что отныне новости будут выкладываться в другом месте. Если делать упоминания пользователей на стене сообщества или массово рассылать сообщения в л/с — это может быть воспринято как спам с последующим баном.

Во-вторых, логика и принципы работы скрипта: при первом запуске заносятся в ч/с сообщества первые 10 аккаунтов, с наиболее короткими id (так называемые «малознаки»). Рядом в файл записывается значение смещения, с тем, чтобы при последующем выполнении скрипта в ч/с занести уже второй десяток пользователей… и так далее. По умолчанию срок блокировки — 142 дня. Конечно, можно блокировать и навсегда, но при таком раскладе пользователи будут одновременно исключаться из сообщества и по-сути никогда не увидят предназначенное им сообщение (горстку фанатиков, которые будут повторно искать сообщество через поиск — во внимание не беру).

Использование: хостинг с cronjob и php 5.4(5.6), ставим на крон каждую минуту и наслаждаемся результатом. Настройки находятся в начале файла.
Читать дальше

Отклонение новостей в паблике от определённых пользователей

Возможно кто-то один (или не один) постоянно предлагает новости, не интересные вообще или не подходящие к тематике паблика. В таком случае логичным и верным решением отклонять «предложку» от таких пользователей автоматически.

Именно для этих целей и служит данный скрипт.

<?php
$admintoken = '5385e1fc54e1d4afcdf5fd3d100fc9773d2';//токен админа
$take_guid = '98703037';	//айди паблика цифры
$zapret = array("1", "123", "789", "329729894"); // айди  цифровые утырков  - если эти утырки предложат новость - она будет отклонена 

function vkapi($method) {
		$ch = curl_init("https://api.vk.com/method/".$method);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
		$response = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);
		return $response;	
	}

$getsuggest = vkapi('wall.get?owner_id=-'.$take_guid.'&offset=0&count=10&filter=suggests&access_token='.$admintoken.'&v=5.60');
	$decode_suggest = json_decode($getsuggest,true);
	$suggested_items = $decode_suggest['response']['items'];
foreach($suggested_items as $item)	{
	$post_id = $item['id'];	
$user_uid = $item['from_id'];
	if (in_array($user_uid, $zapret))	{
	$delsuggest = vkapi('wall.delete?owner_id=-'.$take_guid.'&post_id='.$post_id.'&access_token='.$admintoken.'&v=5.60');    }
}
?>


Скачать: moderate-suggests-by-id.zip

Киберсквоттинг вКонтакте: проверка url и его захват в случае освобождения.

Спасибо пользователю по имени Александр, который натолкнул меня на эту идею:
Интересующий меня домен группы сейчас занят, в ближайшее время (неизвестно когда) администратор группы захочет перенести домен в другую группу, на это ему потребуется буквально несколько секунд, именно в эти несколько секунд нужно успеть занять домен в заранее подготовленную группу.

Не знаю, как насчёт нескольких секунд, но если поставить небольшой скрипт на крон каждую минуту — то всё происходит успешно.

Вариации на тему запуска каждые 5 или 10 секунд — имеют право на существование (через цикл do while и sleep 10, например), но я не знаю как отнесётся Вконтакте к такому поведению.

Важно: в качестве группы-донора, которая захватит нужный урл, следует брать сообщество, ранее никогда не имевшее короткий чпу урл, т.к. при первом изменении вКонтакте ничего не спрашивает и позволяет изменить адрес, а вот вторая попытка, спустя примерно два часа натолкнулась на просьбу подтвердить действие по смс.

Ну и конечно же — токен от аккаунта, администратора вашей группы, должен быть с правами groups и пройти валидацию ip адреса, с которого будет запускаться (пара слов об ошибке Validation required: please open redirect_uri in browser).

Собственно код:
Читать дальше

Автоматизация кросс-постинга (обычных или рекламных постов) между сообществами вКонтакте

Небольшой скрипт для автоматизации рекламных постов или просто взаимного репостинга между своими группами вКонтакте.

Основные принципы:
— условно делим месяц на 3 части с 1 по 10 число, с 11 по 20 число, с 21 по 31 число.
— каждые сутки условно также делим на три части утро с 0 до 11 часов, день с 12 до 19 часов, вечер с 20 до 23 часов.
— указываем девять разных объектов для репостинга (утром с 1 по 10 число, днём с 1 по 10 число, вечером с 1 по 10 число, аналогично утром с 11 по 20 число, днём с 11 по 20 число… и так далее).
— указываем токен администратора или редактора группы
— указываем айди группы куда делать репосты
— ставим на крон каждый день — три раза в сутки например в 10 часов, 15 часов и 22 часа.

Наслаждаемся автоматическим репостингом три раза в сутки, каждый день! Разнообразие ёпта! Ваши хомяки не будут уставать от однообразной рекламы увеличения пениса! Показывайте им разную рекламу! Щастя! Мир в твой дом, %username%!

Собственно код:
Читать дальше

Будулай Про - автоматизированная система продвижения и раскрутки вКонтакте (топик обновлён, теперь Будулай частично с GUI)

Набор скриптов Будулай Про Движение. Активность на анкетах вКонтакте и продвижение сообществ.

Требования: хостинг с поддержкой php и cronjob.
Веб-интерфейс: можно изучить тут http://budulai-pro.ru/demo/index.php

Функционал

— вечный онлайн массива анкет из базы;
— регулярное одобрение входящих заявок в друзья;
— регулярная отмена исходящих заявок в друзья (возможно настроить — отменять более старые заявки и не трогать более новые высланные заявки);
— удаление друзей по полу (возможно настроить — удалять друзей женского пола, удалять друзей мужского пола или удалять случайных друзей любого пола);
— удаление друзей по дате посещения (возможно настроить, например, удаление друзей не заходивших на сайт более 10 дней, также — удаление заблокированных друзей).

Ключевые возможности продвижения анкет и сообществ вКонтакте:

— автоматический постинг текстов из базы на стену анкет из базы;
— автоматический постинг фото и видео материалов на стену анкет из базы;
— автоматический репост постов из продвигаемых сообществ вКонтакте на стену анкет из базы.

Информация о всех последующих обновлениях будет выкладываться на отдельном ресурсе: budulai-pro.ru

Обсуждение, вопросы и пожелания: на форуме Зисмо.

Решение проблемы привязки access_token к айпи адресу. Обход ошибки "Validation required: please open redirect_uri in browser".

Данное решение позволяет обойти ошибку доступа «Validation required: please open redirect_uri in browser», причиной возникновения которой является несовпадение ip адреса, с которого был получен токен, и ip адреса, с которого мы пытаемся использовать данный токен.

Для начала посмотрим на типичный ответ api вКонтакте при этой ошибке:
"{"error":{"error_code":17,"error_msg":"Validation required: please open redirect_uri in browser 1646667084","request_params":[{"key":"oauth","value":"1"},{"key":"method","value":"vk.api.method"},{"key":"v","value":"5.53"}],"redirect_uri"


Как видно из сообщения, вКонтакте ненавязчиво предлагает перейти по уникальной ссылке и пройти некую «валидацию.»

Очевидно, что наиболее правильным будет перейти по этому адресу с того айпи адреса, на котором в последующем будет использоваться данный access_token и пройти эту самую валидацию.
Читать дальше

Что такое токен анкеты вКонтакте и для чего он используется

Что такое токен анкеты вКонтакте и с чем его едят.

Токен, или же access_token, это специальный ключ доступа, что-то вроде пароля. Он представляет собой строку из латинских букв и цифр.

Имея токен анкеты можно использовать его для доступа к соответствующим разделам страницы. Так, если токен был получен с правами «friends» и «video», то его можно использовать соответственно для добавления, удаления друзей и для добавления, удаления, редактирования видеозаписей на странице.

Чтобы получить токен от аккаунта достаточно
Читать дальше

Удаление подписчиков на личной странице вКонтакте

Скрипт для вКонтакте на php «Удаление подписчиков».

Описание: заносит подписчика в чёрный список, в результате чего он пропадает из списка ваших подписчиков.
Читать дальше

Удаление случайного друга из друзей

Скрипт для вКонтакте на php «Удаление случайного друга».

Описание: удаляет случайного друга из списка друзей (то есть переводит в подписчики). Можно выбрать кого удалять — мужского пола, женского пола или любого.

Читать дальше

Скрипт - отмена высланных приглашений в группу вКонтакте посредством api

После того, как умер вкбот, ни в одном существующем коммерческом продукте по раскрутке сообществ в контакте я не нашёл функционала, позволяющего отменять высланные приглашения в группу вКонтакте.

Поэтому пришлось искать решения самому. Поскольку в кодинге я обезьяна — встречайте результат шестичасового труда -)

Использование:
— получаем токен от аккаунта, являющегося руководителем в сообществе (токен должен быть от standalone приложения с правами groups);
— вписываем id группы (без знака "-") и указываем необходимое значение offsets, это смещение вниз по списку высланных инвайтов, чтобы отменять более старые.
— загружаем скрипт на хостинг,
— ставим на cron и радуемся.

Читать дальше

Скрипт - репост записи в группу вКонтакте через api

Одна из возможных областей для применения — автоматизация рекламных репостов.
Например одну рекламную запись репостим по понедельникам, вторую по средам и т.д.

Использование:
— загружаем скрипт на хостинг,
— ставим на cron и радуемся.

Читать дальше

Авторизация