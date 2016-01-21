Набор скриптов Будулай Про Движение.
Активность на анкетах вКонтакте и продвижение сообществ.
Требования:
хостинг с поддержкой php и cronjob.
Веб-интерфейс: можно изучить тут http://budulai-pro.ru/demo/index.php
Функционал
— вечный онлайн массива анкет из базы;
— регулярное одобрение входящих заявок в друзья;
— регулярная отмена исходящих заявок в друзья (возможно настроить — отменять более старые заявки и не трогать более новые высланные заявки);
— удаление друзей по полу (возможно настроить — удалять друзей женского пола, удалять друзей мужского пола или удалять случайных друзей любого пола);
— удаление друзей по дате посещения (возможно настроить, например, удаление друзей не заходивших на сайт более 10 дней, также — удаление заблокированных друзей).
Ключевые возможности продвижения анкет и сообществ вКонтакте:
— автоматический постинг текстов из базы на стену анкет из базы;
— автоматический постинг фото и видео материалов на стену анкет из базы;
— автоматический репост постов из продвигаемых сообществ вКонтакте на стену анкет из базы.
Информация о всех последующих обновлениях
будет выкладываться на отдельном ресурсе: budulai-pro.ru
Обсуждение, вопросы и пожелания: на форуме Зисмо.